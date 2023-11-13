BYD Seal и Dolphin получили 5 звезд на краш-тесте в Австралии

В Австралии начались продажи двух высоко ожидаемых электромобилей BYD: Seal и Dolphin, которые успешно прошли серию краш-тестов и получили 5-звездочные рейтинги безопасности от ANCAP. Чтобы заслужить 5-звездочный рейтинг Австралийской программы оценки новых автомобилей, автомобили должны соответствовать самым строгим требованиям по всем категориям тестов и оснащению системами безопасности.

Модель Seal показала высокие результаты по защите водителя и детей-пассажиров в различных краш-тестах, набрав 89% за защиту взрослых пассажиров, 87% за защиту детей, 82% за защиту пешеходов и 75% за активные системы безопасности. BYD Dolphin также продемонстрировал отличные показатели, особенно в категории защиты детей в салоне при фронтальном и боковом ударах, получив 85% за защиту уязвимых участников дорожного движения. Это самый высокий результат среди всех новых моделей, протестированных ANCAP в 2023 году.