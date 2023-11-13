Появился новый способ мошенничества при продаже автомобилей с пробегом

Эксперт рассказал о новом способе мошенничества при продаже авто с пробегом
Среди мошенников, предлагающих привезти автомобиль на заказ, распространилась схема с требованием предоплаты. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.
По его словам, под различными предлогами аферисты просят оплатить стоимость машины или полностью, или частично — в виде задатка в размере от 5 до 10%. У подобных мошенников хорошо развиты методы социальной инженерии, а действуют они по особым скриптам и протоколам.
«Обезопасить себя от этого очень тяжело, нужно быть глубоко погруженным в процесс параллельного импорта, понимать его механику, знать о нужных документах, потому что все делается дистанционно», — рассказал автоэксперт.
Если мошенникам удается убедить клиента внести предоплату, то они стараются получить от него как можно больше денег, предлагая оформление различных кредитов, рассрочек или скидок. При этом преступники могут действовать под именем известных фирм или блогеров, дополнительно вводя в заблуждение.