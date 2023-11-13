Появился новый способ мошенничества при продаже автомобилей с пробегом

Среди мошенников, предлагающих привезти автомобиль на заказ, распространилась схема с требованием предоплаты. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

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По его словам, под различными предлогами аферисты просят оплатить стоимость машины или полностью, или частично — в виде задатка в размере от 5 до 10%. У подобных мошенников хорошо развиты методы социальной инженерии, а действуют они по особым скриптам и протоколам.

«Обезопасить себя от этого очень тяжело, нужно быть глубоко погруженным в процесс параллельного импорта, понимать его механику, знать о нужных документах, потому что все делается дистанционно», — рассказал автоэксперт.