"Китайский Volkswagen" набирает популярность в России

В условиях нехватки на рынке бюджетных иномарок, россияне стали активно покупать китайские автомобили Jetta, которые поставляются в нашу страну по параллельному импорту. Потребителей подкупает, прежде всего, их техническое родство с моделями Volkswagen AG, ради чего они даже готовы закрыть глаза на устаревший дизайн этих машин.

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Автомобили китайского бренда Jetta стали лидерами на рынке параллельного импорта. В октябре в нашей стране было продано 1120 таких машин, что позволило "Джетте" впервые войти в топ-15 российского авторынка в целом, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Таким образом, эта китайская марка оказалась популярнее, чем официально представленные бренды Kaiyi, JAC и FAW, модельные линейки которых зачастую шире.

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По мнению руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, популярность автомобилей Jetta в основном объясняется тем, что они технически идентичны автомобилям Volkswagen. Так, Jetta VS-5 и VS-7 соответствуют Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq, а Jetta VA-3 технически схожа с Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Перечисленные модели были популярны на нашем рынке, а после их официального ухода россияне ищут похожие предложения других брендов. Кроме того, популярность марки Jetta обусловлена и интересом сервисов такси к седану VA-3, который благодаря технической схожести с седанами VAG Group обладает прогнозируемым ресурсом.

Юрий Зубко / РГ

"Автомобили бренда Jetta пользуются высокой популярностью у россиян благодаря совокупности факторов. Главные среди них - это качество и надежность автомобиля, которые заключаются как в самом двигателе и трансмиссии, которыми оборудованы модели, так и в его многочисленных "безопасных" опциях (адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, "умная" противоугонная система и пр.). В сочетании с данными характеристиками, внимание покупателей, безусловно, привлекает и стоимость Jetta", - констатирует директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Цены на автомобили Jetta несколько отличаются в зависимости от дилера. К примеру, в компании "Авилон" седан VA-3 предлагается от 2,13 млн рублей, компактный кроссовер VS-5 можно купить минимум за 2,6 миллиона, а его удлиненную версию VS-7 - от 2,8 млн рублей, без учета спецпредложений. Напомним, бренд Jetta был создан Volkswagen и FAW в 2019 году для китайского рынка.

Юрий Зубко / РГ

Как говорит Александр Ковалев, автомобили Jetta попадают в Россию при поддержке компании FAW. По предварительной информации, седан Jetta VA-3 могут в скором времени официально продавать под маркой FAW - такая практика уже применяется на рынке соседней Беларуси.