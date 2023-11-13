Официальный дебют шестого поколения Subaru Forester cостоится 16 ноября

Несколько дней назад преcc-служба Subaru опубликовала тизер – изображение, призванное подогреть интерес к грядущей новинке. В аннотации к тизеру было сказано, что 16 ноября состоится премьера абсолютно нового кроссовера. Какого именно – Forester или Ascent, не уточнили.

© Subaru / autohome.com.cn

Свежие утечки в сети убили интригу и рассекретили внешность анонсированного дебютанта: им станет шестое поколение среднеразмерного кроссовера Forester, официально представленного и популярного в том числе и в России. Первый официальный показ должен состояться в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

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В сети появилось сразу несколько изображений Forester 2024 модельного года. Как пишет "Авторевю", точных технических данных автомобиля пока нет, но, по непроверенной информации, шестой Forester будет построен на той же платформе, что и раньше. Дизайн автомобиля будет новым: изменены все кузовные панели. Вместо восходящей подоконной линии теперь используется профиль, практически паралельный днищу.

Subaru / autohome.com.cn

Новый стиль получила светотехника и спереди, и сзади. Визуально кроссовер крупнее предшественника, однако колесная база должна остаться прежней. Как и гамма силовых агрегатов: в США Forester будут оснащать 2,5-литровым бензиновым мотором, который в пятом поколении форсирован до 185 л. с.

Точно можно утверждать только одно: фирменный "симметричный" полный привод и низкий центр тяжести, обусловленный оппозитной конфигурацией мотора, будут сохранены.

Subaru / autohome.com.cn

На одном из опубликованных изображений видно оформление интерьера: он выполнен в консервативном стиле с аналоговыми приборами и обычным рычагом переключения режимов вариатора. В то же время на центральной консоли появится вертикальный дисплей мультимедийной системы, уже знакомый по другим моделям Subaru.

Subaru / autohome.com.cn

Такой же использован в показанной в феврале 2023 года модели XV/Crosstrek. Автомобиль спроектирован на новой платформе Subaru Global Platform – той же, что и показанные в 2022 году спортивный седан WRX и универсал Levorg. Колесная база автомобиля осталась такой же, как и в предыдущей генерации, – 2670 мм, но представители Subaru утверждают, что силовая структура кузова стала на 15% жестче.