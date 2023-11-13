Toyota может выпустить водородную версию внедорожника Land Cruiser

Toyota настаивает на том, что достижение нулевых выбросов вполне возможно без обязательного отказа от двигателя внутреннего сгорания. Автопроизводитель направляет усилия на адаптацию старых ДВС для работы на водороде.

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Первыми экспериментальными моделями стали GR Yaris и позднее GR Corolla, оборудованные 1,6-литровым двигателем, функционирующим на водороде. Но не только хот-хэтчи были обеспечены таким силовым агрегатом, так как фургон HiAce также прошел модификацию для работы на водороде. Этот утилитарный автомобиль включен в пилотную программу в Австралии, где различные местные компании будут использовать его в реальных условиях. В основе «рабочей лошадки» лежит V6 с турбонаддувом, заимствованный у Land Cruiser (LC300). Мощность передается на заднюю ось через десятиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Произнося приветственное слово на презентации Hydrogen HiAce в Австралии, представитель Toyota отметил, что данная технология также имеет потенциал в Land Cruiser и других крупных транспортных средствах, предназначенных для буксировки и перевозки крупных грузов.