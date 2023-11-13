АвтоВАЗ втрое сократил число недоукомплектованных Lada

АвтоВАЗ сокращает количество недоукомплектованных Lada
Паблик Avrograd News, специализирующийся на инсайдерской информации о деятельности АвтоВАЗа, сообщает, что до конца года завод в значительной степени сократит количество недоукомплектованных автомобилей, которые находятся на складе АвтоВАЗа в ожидании недостающего оснащения и последующей отправки в автосалоны. Так, если в октябре было известно о 12 тысячах недоукомплектованных Vesta, то к середине ноября их осталось всего четыре тысячи.
Что касается модели Granta, которая остается бестселлером Lada, то недоукомплектованных машин на складе завода осталось менее трех тысяч, уточняют инсайдеры. При позитивном сценарии до Нового года АвтоВАЗ дооснастит и отправить на продажу все автомобили. В самой компании от комментариев отказались.
В течение года АвтоВАЗ сталкивался с различными проблемами. Так, в январе стало известно, что завод испытывает дефицит краски. Летом Ассоциация автомобильных дилеров жаловалась на то, что Lada недостает «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Кроме того, некоторое время Granta выпускали без подушек безопасности, в августе эту опцию вернули — причем как фронтальную подушку для водителя, так и для пассажира, — а в ноябре появилась информация, что Гранта (а также Niva) вновь сходят с конвейера без эйрбегов.
Несколькими днями ранее пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что в гамме Granta вновь может появиться антикризисная версия без подушек безопасности, «соответствующая действующим в России регламентам и правилам». Когда такие «бюждетники» выведут на рынок, в компании не уточнили.
сегодня появилась информация, что производство подушек безопасности, а также ремней, локализуют в России на мощностях УАЗа усилиями «Соллерса». Отечественные системы безопасности могут появиться не только на автомобилях Sollers и УАЗ, но также на «Москвичах» и моделях ГАЗа. Lada среди потенциальных заказчиков пока не называли.