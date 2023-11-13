АвтоВАЗ втрое сократил число недоукомплектованных Lada

Паблик Avrograd News, специализирующийся на инсайдерской информации о деятельности АвтоВАЗа, сообщает, что до конца года завод в значительной степени сократит количество недоукомплектованных автомобилей, которые находятся на складе АвтоВАЗа в ожидании недостающего оснащения и последующей отправки в автосалоны. Так, если в октябре было известно о 12 тысячах недоукомплектованных Vesta, то к середине ноября их осталось всего четыре тысячи.

© Lada

Что касается модели Granta, которая остается бестселлером Lada, то недоукомплектованных машин на складе завода осталось менее трех тысяч, уточняют инсайдеры. При позитивном сценарии до Нового года АвтоВАЗ дооснастит и отправить на продажу все автомобили. В самой компании от комментариев отказались.

В течение года АвтоВАЗ сталкивался с различными проблемами. Так, в январе стало известно, что завод испытывает дефицит краски. Летом Ассоциация автомобильных дилеров жаловалась на то, что Lada недостает «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Кроме того, некоторое время Granta выпускали без подушек безопасности, в августе эту опцию вернули — причем как фронтальную подушку для водителя, так и для пассажира, — а в ноябре появилась информация, что Гранта (а также Niva) вновь сходят с конвейера без эйрбегов.

Несколькими днями ранее пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что в гамме Granta вновь может появиться антикризисная версия без подушек безопасности, «соответствующая действующим в России регламентам и правилам». Когда такие «бюждетники» выведут на рынок, в компании не уточнили.