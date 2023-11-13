Новый дорожный знак может появиться в России

Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга. Об этом стало известно в ходе мероприятия, прошедшего в в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

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По словам президента ассоциации, руководителя комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергея Лобарева, кемпинги должны появляться до 2035 года, после утверждения плана развития региональной туристской отрасли в России.

"Автотуризм - динамично развивающееся направление. Мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов", - сказал Лобарев.