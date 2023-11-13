В России подешевели «серые» Kia

В России подешевели новые иномарки Kia, ввезенные в Россию по параллельному импорту. Цены скорректировали на кроссоверы Sportage и KX3, также снизилась стоимость на седан K9. Все автомобили ввезли на отечественный рынок по «серой» схеме параллельного импорта с китайского рынка. Цены снизили сразу на 100, а в некоторых случаях на 200 тысяч рублей.

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Отечественные дилеры отмечают, что кроссовер Kia Sportage, как и раньше, является одним из бестселлеров российского рынка — теперь он лидирует среди всех «параллельных» иномарок. В ноябре купить корейский кроссовер можно было за 4 490 000 рублей (в октябре его стоимость составляла 4 650 000 рублей).

Седаны K9 в прошлом году даже успели запустить в серийное производство в России, но с конвейера сошла лишь одна партия. Теперь в стране флагманский седан доступен по схеме параллельного импорта, стоит он от 9 миллионов рублей — в сентября минимальная стоимость составляла 9,2 миллиона рублей.