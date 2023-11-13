Индия может снизить тарифы на ввоз электромобилей

Индия может уменьшить импортные тарифы на ввозимые электромобили в связи с планами Tesla по строительству на территории южноазиатской республики завода по производству машин. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на источник в правительстве Индии.

© Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Им (Tesla - прим.) необходимы некоторые тарифные послабления, по крайней мере, в промежуточный период", - приводит комментарий источника Financial Times.

Видео дня

Как уточняется, в каком-то смысле потенциальное решение Нью-Дели в этой связи может стать предварительным условием для строительства завода Tesla в Индии. При этом на данном этапе рассматривается 15-процентное снижение тарифов для электромобилей всех категорий.

"Нам бы хотелось разработать решение, которое станет полезным для Индии в целом, и которое не будет специальной мерой, принятой для одной компании. Этим смогут воспользоваться и другие фирмы при том условии, что будут соблюдаться определенные требования", - сообщил в развитие источник издания.

Как уточняют в газете, руководство Tesla обратилось к индийским властям с просьбой о первоначальных тарифных послаблениях, что позволило бы американскому автопроизводителю компенсировать действующие в Индии 70-процентную таможенную пошлину для машин стоимостью менее 40 тысяч долларов и 100-процентную пошлину для более дорогих автомобилей.

Напомним, американский миллиардер и генеральный директор Tesla Илон Маск ранее неоднократно заявлял о планах компании выйти на индийский рынок, а также запустить в Индии производство электромобилей. В феврале 2021 года правительство индийского штата Карнатака даже подтверждало строительство завода Tesla. Тем не менее, последовавшие за этим попытки американской компании добиться сокращения пошлины на импорт в Индию электромобилей не нашли поддержки у местных властей.

Так, в феврале прошлого года Нью-Дели отклонил запрос Илона Маска о налоговых льготах на ввоз электромобилей, хотя индийское издание The Economic Times, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщало, что власти готовы пойти на такой шаг, а также предложить другие стимулы, если предприниматель решится построить свой автозавод в стране.