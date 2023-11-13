Для серийного выпуска электромобилей АвтоВАЗу нужны госсубсидии

АВТОВАЗ активно стремится к электрификации своего модельного ряда, но произойдет это только с помощью федерального бюджета.

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Евгений Шмелев, вице-президент АВТОВАЗа по инжинирингу, заявил в Санкт-Петербурге, что тольяттинское предприятие готово предложить целую линейку электромобилей на базовых платформах. Эта линейка, возможно, включит в себя не только LADA e-Largus и e-Vesta, но и внедорожники e-Niva Travel. Об этом рассказали журналисты SPEEDME.RU.