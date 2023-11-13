Для серийного выпуска электромобилей АвтоВАЗу нужны госсубсидии

АвтоВАЗ готов осваивать федеральный бюджет для выпуска электромобилей
АВТОВАЗ активно стремится к электрификации своего модельного ряда, но произойдет это только с помощью федерального бюджета.
Евгений Шмелев, вице-президент АВТОВАЗа по инжинирингу, заявил в Санкт-Петербурге, что тольяттинское предприятие готово предложить целую линейку электромобилей на базовых платформах. Эта линейка, возможно, включит в себя не только LADA e-Largus и e-Vesta, но и внедорожники e-Niva Travel. Об этом рассказали журналисты SPEEDME.RU.
Важно отметить, что это заявление является выражением намерений и не означает непосредственного запуска серийного производства электромобилей на существующих платформах ВАЗ. Реализация этой идеи станет возможной, если государство предоставит субсидии на электромобили, зависящие от уровня локализации производства. Иными словами, АВТОВАЗ может достичь высокого уровня использования отечественных компонентов, если правительство создаст условия для конкурентоспособности предприятия. Прототипы электрических версий Vesta и Largus уже существуют, в то время как Niva ожидает процесс конвертации.