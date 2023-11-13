Эксперт рассказал о признаках несостоявшегося угона автомобиля

О том, что автомобиль пытались угнать, может свидетельствовать отогнутый бампер автомобиля, следы взлома на замках дверей и разбитое стекло задней левой двери. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов .

«На автомобилях Toyota и Lexus о несостоявшейся попытке угона может свидетельствовать отогнутый бампер в районе левой фары и снятый с нее разъем с проводами. Туда подключают специальное оборудование, и угонщик, как правило, не собирает все обратно», — сообщил Кондрашов.

Также о том, что машину пытались угнать, свидетельствуют повреждения на дверных замках или разбитое стекло задней левой двери. Угонщики предпочитают разбивать именно это стекло, чтобы при движении его не было видно с обочины, и не трогают водительское, потому что на автомобиле будет некомфортно ехать, особенно в холодную погоду, добавил эксперт.