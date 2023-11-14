Госконцерн BAIC готовит среднеразмерный кроссовер в новом стиле

Китайский государственный автоконцерн BAIC всерьёз взялся за расширение модельного ряда своего не слишком успешного электромобильного бренда Arcfox: к дебюту готовится среднеразмерный кроссовер αT5 в новом для марки стиле и с довольно заурядной технической начинкой.

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BAIC запустил электромобильный бренд Arcfox в 2017 году, но он пока так и не стал сколь-нибудь заметным игроком на китайском рынке: его продажи за первые три квартала этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили всего 15 056 машин (+57,5% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что запущенный в 2018 году концерном GAC бренд Aion продал за тот же период 359 487 «электричек» (+97,2%). Arcfox и Aion производят электромобили примерного одинакового, околопремиального ценового уровня, но Aion сумел быстро раскрутиться, а Arcfox нет.

В начале этого года в гамме Arcfox было всего две модели — среднеразмерный кроссовер αT и большой флагманский лифтбек αS. Дебютный городской электрокар Life, с которым марка Arcfox в 2017 году вышла на рынок, уже сошёл со сцены, а представленный в 2019 году в Женеве суперкар Arcfox GT серийным так и не стал. В январе премьеру справил забавный мамамобиль Arcfox Kaola — его продажи начались в сентябре. До конца этого года ожидаются премьеры ещё двух новых моделей Arcfox — родственных седана αS5 и кроссовера αT5. Как сообщает китайский журнал Autohome, кроссовер Arcfox αT5 официально дебютирует 17 ноября, но китайские коллеги его уже «отщёлкали» и рассказали о его ключевых особенностях.

Arcfox αT5 позиционируется как младшая модель по отношению к кроссоверу Arcfox αT, который выпускается с 2020 года. Габаритная длина αT5— 4690 мм, ширина — 1936, высота — 1650 мм, колёсная база – 2845 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Единственный электромотор у Arcfox αT5 расположен на передней оси и выдаёт 185 кВт (251,5 л.с.) либо 200 кВт (272 л.с.) в зависимости от модификации. Ёмкость батареи — от 65 до 85,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 520 до 660 км по циклу CLTC. Максимальная скорость ограничена на отметке 182 км/ч. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Более подробные технические характеристики станут известны после премьеры.

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Спереди Arcfox αT5, как нетрудно заметить, напоминает некоторые модели Toyota, в частности, Короллу последнего поколения, в том же стиле будет выполнен передок и у седана Arcfox αS5. Корма у кроссовера совершенно безликая, равно как и дизайн салона, исполненного в духе предельного минимализма: физических кнопок на передней панели нет, приборного щитка нет, вся информация и управление вторичными функциями завязаны на центральный мультимедийный планшет.