АвтоВАЗ готовит замену Lada Largus

Представитель АвтоВАЗа подтвердил работу над новой моделью Lada, которая может стать преемником Lada Largus. "Российская газета" ознакомилась с главными тезисами выступления первого исполнительного вице-президента по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгения Шмелёва, он выступил с докладом "Технологический суверенитет: гордость и предубеждение" в рамках "Баркемп-2023".

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"…дальше будет новый автомобиль, который пойдёт на замену "Ларгусу". Они (имеется ввиду также кроссовер на базе Lada Vesta - прим. "РГ") вообще будут совсем другими и по внешнему виду, и по внутреннему пространству. Мы стараемся сейчас, на этом этапе, максимально уделить возможности потребительским свойствам с точки зрения эргономики, и дизайнеры, и конструктора над этим работают", - сказал в своем выступлении Шмелёв.

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Ранее "РГ" сообщала о работе АвтоВАЗа над проектом по созданию минивэна RGH. Минивэн - не совсем корректное определение формата автомобиля, так как пока новинка предполагает двухобъёмный кузов. Основание кузова будет позаимствовано у "Весты", а верхнюю часть сделают полностью новой.

Отметим, что пока роль нового "минивэна" в качестве замены Lada Largus окончательно не определена. В настоящее время АвтоВАЗ занят реорганизацией производства Lada Largus на заводе в Ижевске. Стоит ли вкладывать значительные средства в этот процесс, если у "Ларгуса" будет замена? Вероятно, что стоит, потому что "минивэн" быстро точно не появится, так как приоритет отдан Lada B-Cross, а его серийная перспектива - ближайшие два года. То есть увидеть преемника "Ларгуса" в дилерских центрах нельзя будет раньше конца 2025 года. В лучшем случае.