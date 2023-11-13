В России подорожали отечественные электрокроссоверы

Компания Evolute существенно подняла цены на электромобили российского производства, пишут «Автоновости дня».

© Пресс-служба Evolute

В частности, стоимость Evolute i-Sky выросла на 375 тыс. рублей, до 5 млн рублей. Цена Evolute i-Joy выросла на 505 тыс. рублей, до 4 млн рублей.

По данным портала, оба кроссовера можно приобрести с госсубсидией. Вместе с тем, ее размер не может превышать 925 тыс. рублей.

Напомним, что Evolute i-Sky оснащен 204-сильным электродвигателем, максимальная дальность хода составляет 511 км. Батарея i-Joy рассчитана на 407 км пути, мощность электромотора достигает 163 л.с.