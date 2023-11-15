Какие новинки автопрома объехали Россию стороной

Пока авторынок России завоевывают китайские компании, ушедшие из РФ производители из Европы и Японии представляют новые модели автомобилей и модернизируют существующие. Подробнее о самых интересных автоновинках этой осени — в материале «Газеты.Ru».

Какие новинки автопрома объехали Россию стороной
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Новый флагман Toyota

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В Японии стартовали продажи нового седана Toyota Crown 16-го поколения, машина выпускается с 1955 года. Как и прежде, у седана двигатель расположен продольно, а крутящий момент передается на задние колеса. Название Crown теперь носят также кроссовер и универсал, но они оснащены мотором с поперечным расположением блока цилиндров, а привод у них передний.

Новая машина оказалась самой длинной в истории модели — 5030 мм. Автомобиль выпускается в гибридной и водородной модификациях, вторая получила силовую установку от Toyota Mirai и может преодолеть до 820 км пути при полной заправке.

Toyota Crown

Седан Crown ориентирован на пассажиров второго ряда, для них в центральном подлокотнике установлен дисплей для управления аудиосистемой, регулировками кресел и другими опциями комфорта, а на полу располагается подставка для ног. Гибридная версия седана Crown станет самой доступной – цена стартует от 7,3 млн йен (4,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Улучшенный кроссвэн Kia

В Южной Корее начался прием заказов на модернизированный Kia Carnival. Дизайн передней части и кормы модели, которая вышла на рынок три года назад и продавалась в России, после рестайлинга полностью изменился. В салоне Carnival установлен изогнутый дисплей мультимедийного комплекса, обновленный кроссвэн оснащается увеличенным проекционным дисплеем и сканером отпечатка пальца для идентификации водителя, а также системой помощи при перестроении на трассе.

У четырехместной спецверсии HiLimousine в салоне есть телевизор,

оконные занавески и два пассажирских кресла с подставками для ног, массажем и электрорегулировками.

Kia Carnival

Мощная модификация оснащена двигателем V6, развивающим 294 силы (355 Нм), тяга передается только на переднюю ось. Помимо бензинового атмосферника и турбодизеля в гамме появилась гибридная версия. Самый доступный Carnival стоит от $26,4 тыс. (2,4 млн рублей в пересчете).

Спортивный кроссовер Mini

В феврале 2024 года компания Mini начнет продажи кроссовера Countryman третьего поколения в исполнении John Cooper Works, который получил двухлитровую турбочетверку с системой полного привода и муфтой на задней оси.

Новый Countryman стал самой крупной моделью в истории компании Mini, его длина составляет 4433 мм. До «сотни» 300-сильный кроссовер разгоняется за 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

От обычных Countryman новинка отличается более мощными тормозами и модернизированной подвеской, а также другими бамперами и красным декором. В салоне установлен только один большой круглый дисплей диаметром 240 мм,

в систему мультимедиа встроен голосовой помощник – виртуальный английский бульдог Спайк.

Стоимость такого Countryman составит €56,5 (5,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Четвертый Skoda Superb

Весной будущего года на европейский рынок выйдет Skoda Superb в кузовах лифтбэк и универсал. Модель унифицирована с новым универсалом Volkswagen Passat (B9), с которым делит модульную платформу MQB-Evo.

И лифтбэк, и универсал Superb стали длиннее, чем в прошлом поколении, благодаря чему увеличился объем багажника, а салон стал просторнее. Место рычага трансмиссии на центральном тоннеле заняла беспроводная зарядка для смартфонов, а управление «роботом» DSG перенесли на правый подрулевой переключатель. Интересным решением стало оформление блока климат-контроля – в три вращающихся «шайбы» встроены экраны, на которых показана температура и интенсивность обдува.

Skoda Superb

В моторную гамму Superb вошли двухлитровые турбодизели (150 и 193 л.с.) и бензиновые турбированные агрегаты такого же объема (204 и 265 л.с.). Универсал также предложат с подзаряжаемой гибридной установкой мощностью 204 силы. В зависимости от модификации привод может быть передним или полным.

BMW с широкими «ноздрями»

Компания BMW ни разу не обновляла модель X2 с момента дебюта модели в 2017 году. Весной следующего года в продажу поступит X2 второго поколения — теперь это купеобразный кроссовер, который со сменой генерации увеличился в длину почти на 20 сантиметров (до 4554 мм).

Новинка построена на платформе кроссовера BMW X1, у нее такой же интерьер с миниатюрным селектором трансмиссии, установленным на «парящем» центральном подлокотнике. С моделью X2 баварская компания продолжает следовать тренду с большими «ноздрями» решетки радиатора, который заложил шеф-дизайнер марки Домагой Дюкеч.

BMW X2

Самые дорогие версии X2 получат двухлитровые бензиновую турбочетверку (317 л.с.) и систему полного привода. Также заявлена электрическая модификация iX2 с 313-сильным мотором, она способна проехать почти 500 км на одном заряде батареи.

Новый Tiguan

В начале 2024 года в Европе начнутся продажи Volkswagen Tiguan третьего поколения, который со сменой генерации получил общие черты дизайна с электрокарами линейки ID. Модель увеличилась в длину на 3 см по сравнению с кроссовером второго поколения, а высота, ширина и колесная база остались прежними.

Как и у ряда других новинок концерна, управление трансмиссией Tiguan перенесено с центрального тоннеля под рулевое колесо. В дорогих комплектациях по центру передней панели установлен широкий 15-дюймовый экран мультимедиа.

VW Tiguan

Кроссовер впервые оснащается матричными фарами, проекцией на лобовое стекло и креслами с массажем,

в комплекс систем помощи водителю входят ассистент смены полосы и функция удаленной автоматической парковки при помощи смартфона. В список модификаций паркетника вошли версии с турбированными дизельными и бензиновыми моторами, «мягкие» гибриды с 48-вольтовыми стартерами-генераторами и подзаряжаемые гибриды, которые могут преодолеть до 100 км на электротяге. Привод на все колеса есть только у кроссоверов с самыми мощными агрегатами (193 и 265 л.с.).

Электровэн Peugeot

Концерн Stellantis представил рестайлинговую версию модели Peugeot Traveller без двигателя внутреннего сгорания. Электрический E-Traveller доступен в двух вариантах (5 или 5,3 метра), в салоне могут разместиться до девяти человек. В VIP-версии минивэна установлены четыре пассажирских кресла, обращенных друг к другу.

Peugeot E-Traveller

С рестайлингом в E-Traveller появились два 10-дюймовых дисплея на передней панели, новый руль и адаптивный круиз-контроль. Единственный электромотор развивает 136 сил (260 Нм). Покупатели минивэна смогут выбрать между двумя батареями различной емкости: у первой максимальный запас хода на одном заряде составляет 224 км, у второй – 350 км. E-Traveller впервые получил систему рекуперации, с которой вырабатываемая при торможении энергия используется для подзарядки аккумулятора.

Первый минивэн Volvo

Первый в истории Volvo минивэн — EM90 — это электромобиль, он построен на одной платформе с китайским собратом Zeekr 009 (Zeekr и Volvo входят в концерн Geely). Дизайн кузова новинки от Volvo такой же, как у китайского минивэна, – автомобили отличаются лишь формой оптики и бамперов. Общие у минивэнов и габаритные размеры, в салоне у Volvo оригинальный руль и элементы декора.

Volvo EM90

Volvo EM90 оснащен силовой установкой мощностью 272 л.с. и имеет задний привод, в то время как Zeekr 009 получил систему полного привода и двухмоторную установку, развивающую 544 силы.

По запасу хода на одном заряде батареи Volvo проигрывает соплатформенному однообъемнику – 738 км против 822 км.

Поскольку Zeekr 009 уже поставляется в Россию неофициально, EM90 тоже может появиться в стране усилиями «серых» дилеров. Стоимость электровэна Volvo начинается от 818 тыс. юаней (10,3 млн рублей по курсу на момент публикации), что на 319 тыс. юаней дороже аналога от Zeekr.

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