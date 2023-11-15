BMW закончила выпуск двигателей внутреннего сгорания в Германии

Завод в Германии переоборудуют под производство электромобилей, BMW инвестирует в перепрофилирование предприятия около €400 млн. 1,2 тыс. сотрудников завода, которые занимались выпуском ДВС в Мюнхене, прошли переподготовку и будут переведены на другие должности.

BMW продолжит производство ДВС в двух странах. 4,4-литровый V8 и 6,6-литровый V12 по-прежнему будут выпускать в Великобритании, а моторы меньшего объема — в Австрии. На предприятии в Мюнхене уже выпускают электрокар i4, также на площадке наладят производство модели i3. С 2025 года баварская компания поставит на конвейер предприятия BMW следующего поколения (Neue Klasse, или «новый класс»).