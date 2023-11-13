В Литве начнут передавать Украине конфискованные автомобили с номерами РФ

Председатель комитета парламента Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас предложил передавать Украине конфискованные на границе автомобили с российскими номерами по примеру Латвии. Его слова приводит LNK.

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Касчюнас напомнил, что с 11 сентября в стране запрещен въезд автомобилей с номерами РФ. Исключение представляют только машины, следующие транзитом в Калининград. Транспортные средства тех, кто пытался въехать в Литву после 11 сентября конфисковали.

Теперь же страна решила пойти дальше и передавать их Украине, если до 11 марта владельцы этих автомобилей не вывезут их из страны.