В России резко вырос импорт машин из Японии
В России с октября резко вырос спрос на малогаборитные автомобили из Японии. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.
«С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200—300 автотранспортных средств. <_> В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400—500 авто», — говорится в сообщений управления.
С начала года в Россию завезено уже 198 тысяч иномарок из страны восходящего солнца.
До ввода запрета на ввоз автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра популярностью у россиян пользовались большие седаны, кроссоверы, внедорожники и полноразмерные минивэны.Сейчас спросом пользуются компактных моделях вроде Honda Fit, Тoyota Probox, Suzuki Alto.