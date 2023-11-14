В России резко вырос импорт машин из Японии

«С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200—300 автотранспортных средств. <_> В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400—500 авто», — говорится в сообщений управления.