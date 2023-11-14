К системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили 10 млн автомобилей

"К госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключен 10-миллионый автомобиль - Lada Vesta. Восемь лет назад эта же модель "Автоваза" стала первым серийным транспортным средством в России и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб. Такая кнопка SOS, подключенная к [системе] "ЭРА-ГЛОНАСС", с 2017 года является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, отвечающих современным требованиям безопасности", - отметил он.