Новый BAIC BJ60 готовят к презентации на российском рынке

Напомним, что продажи моделей марки BAIC в России были запущены в апреле текущего года. Сейчас в модельном ряду представлены седан U5 Plus, паркетники X35, X55 и X7. Еще один автомобиль - внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем в линейке будет представлен электрокар, построенный на базе седана U5 Plus. Все автомобили BAIC, которые реализуются в России, выпускаются на производственной площадке “Автотора” в Калининграде.