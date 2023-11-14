На автомобильном рынке России появится новая модель марки BAIC. Продажи будут запущены в первом квартале 2024 года.

© Car.ru

Новый BAIC BJ60 готовят к презентации на российском рынке. Автомобиль может быть представлен в исполнении с турбированным двигателем рабочим объемом 2 литра. Производительность такой установки составляет 266 л.с., а работает она в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В комплектации заявлена система полного привода.

На рынке России также могут представить модификацию с двухлитровым дизельным двигателем, который выдает 163 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Beijing BJ60 оснащается решеткой радиатора с вертикальными ламелями. Еще одна особенность - U-образные секции с подсветкой. Автомобиль также имеет светодиодную оптику, панорамную крышу, рельефное оформление капота и рейлинги на крыше. Экстерьер дополняется колесными дисками на 20 дюймов.

На родном рынке модель представлена в версиях с 2- и 3-рядной компоновкой салона. В комплектации есть цифровая панель приборов, проекция на лобовое стекло и дисплей мультимедийного комплекса на 12.8 дюйма. Стоимость нового BAIC BJ60 на рынке России будет объявлена ближе к началу реализации.

Напомним, что продажи моделей марки BAIC в России были запущены в апреле текущего года. Сейчас в модельном ряду представлены седан U5 Plus, паркетники X35, X55 и X7. Еще один автомобиль - внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем в линейке будет представлен электрокар, построенный на базе седана U5 Plus. Все автомобили BAIC, которые реализуются в России, выпускаются на производственной площадке “Автотора” в Калининграде.