В России могут измениться Правила дорожного движения

Общественная палата, ГИБДД и Минтранс обсуждают на площадке конгресса Road Traffic Russia возможность доработки Правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Представители Общественной палаты РФ (ОП) настаивают на том, что ПДД нужно не править, а переписать целиком — с учетом перспективы появления на дорогах беспилотных авто и других средств передвижения будущего. МВД, Минтранс, ГИБДД призывают не делать «резких движений», ограничившись точечными поправками», — отмечает издание.

Член ОП Александр Холодов предложил не дожидаться 2029 года, когда прекратятся действия нынешних ПДД, и подготовить новые правила, отказавшись от внесения точечных правок.

В свою очередь ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов заявил, что в существующие ПДД нужно внести около 120 поправок. В частности, ввести термин «поворот».

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин пояснил, что ПДД несовершенны и должны меняться эволюционно, с соблюдением преемственности и без резких движений. По его словам, даже простая смена нумерации пунктов может поставить человека в тупик.

До этого Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому собственник машины сможет снять ее с учета в случае похищения. Законопроект призван упростить правила регистрации транспортных средств. Согласно документу, если машину украли, она официально в розыске, то по заявлению владельца транспорт можно снять с учета и на этом основании не платить, например, транспортный налог.

Кроме того, законопроект призван разрешить снимать с учета автомобиль сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас. Это поможет избежать неправильного начисления штрафов за нарушение ПДД прежнему собственнику.