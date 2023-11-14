В России растет спрос на обработку автомобиля сухим льдом
В России вырос спрос на криогенный бластинг для обработки автомобилей от практических любых загрязнений. Как сообщает Quto.ru, технология является аналогом пескоструйной установки, в которой вместо абразива из сопла пистолета вылетает сухой лед.
Как отметил директор автомастерской Matrix Евгений Виноградов, в последние месяцы клиенты активно заказывают антикоррозийную обработку для поддержанных автомобилей, желая продлить жизнь кузова своих машин. И если раньше автомобилисты ограничивались локальными работами, то теперь спрос вырос на полную комплексную защиту, основным элементом которой является криогенный бластинг.
Полный антикор зачастую стоит от 50 до 100 тысяч рублей. Сумма не отпугивает водителей, даже когда дело касается «возрастных» машин бюджетного класса. Виноградов считает, что люди понимают, что не смогут сейчас приобрести новый автомобиль, а потому стараются продлить срок службы своей техники.