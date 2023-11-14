В России растет спрос на обработку автомобиля сухим льдом

В России вырос спрос на криогенный бластинг для обработки автомобилей от практических любых загрязнений. Как сообщает Quto.ru, технология является аналогом пескоструйной установки, в которой вместо абразива из сопла пистолета вылетает сухой лед.

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Как отметил директор автомастерской Matrix Евгений Виноградов, в последние месяцы клиенты активно заказывают антикоррозийную обработку для поддержанных автомобилей, желая продлить жизнь кузова своих машин. И если раньше автомобилисты ограничивались локальными работами, то теперь спрос вырос на полную комплексную защиту, основным элементом которой является криогенный бластинг.