В России продают самый быстрый китайский гиперкар за 20 миллионов рублей

Российские дилеры продают китайский гиперкар GAC Aion Hyper SSR от 20 миллионов рублей. На популярном отечественном классифайде появилось сразу несколько объявлений от приморских автосалонов, которые готовы привезти купе под заказ. Главной особенностью модели, которая дебютировала на домашнем рынке всего месяц назад, является 1224-сильная установка, обеспечивающая автомобилю разгон до ста километров в час всего за 1,9 секунды.

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Двухместный гиперкар оборудован спортивными сиденьями, рулевым колесом в форме штурвала, мощной аудиосистемой, а также двумя дисплеями диагональю 8,9 и 14,6 дюйма. На одном заряде 74,7-киловаттной батареи GAC Aion Hyper SSR может проезжать около 500 километров.

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Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

GAC Aion Hyper SSR доступен в трех комплектациях. В отличие от базовой версии, которая разгоняется до «сотни» за 2,3 секунды модификация Speed позволяет модели набирать ту же скорость на 0,4 секунды быстрее. Топовая комплектация под названием Ultimate Track Version оснащена ходовой частью, подготовленной для гоночных треков.

Российские дилеры предлагают привезти под заказ любую версию GAC Aion Hyper SSR. В зависимости от исполнения стоимость гиперкаров составляет от 20 до 21 миллиона рублей. На родине купе можно купить от 1 286 000 до 1 686 000 юаней (примерно от 16,2 до 21,2 миллиона рублей.