Появились новые подробности о кроссовере Lada на базе Vesta

Первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелёв выступил с докладом "Технологический суверенитет: гордость и предубеждение" в рамках "Баркемп-2023". В нём он коснулся темы новых моделей Lada . "Российская газета" ознакомилась с выступлением представителя АвтоВАЗа.

По словам Евгения Шмелёва, АвтоВАЗ ориентирован на разработку и производство автомобилей на платформе Lada Vesta, так как она является контролируемой, то есть имеет высокий процент локализации. Разработка автомобиля на платформе какой-то модели не означает, что это будет тот же автомобиль, говорит Шмелёв: "Это не означает, что это будет "Веста". Это автомобиль, который мы сейчас посмотрели - B-Cross (условное название - прим. "РГ"), он вообще не напоминает "Весту".