Появились новые подробности о кроссовере Lada на базе Vesta
Первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелёв выступил с докладом "Технологический суверенитет: гордость и предубеждение" в рамках "Баркемп-2023". В нём он коснулся темы новых моделей Lada. "Российская газета" ознакомилась с выступлением представителя АвтоВАЗа.
По словам Евгения Шмелёва, АвтоВАЗ ориентирован на разработку и производство автомобилей на платформе Lada Vesta, так как она является контролируемой, то есть имеет высокий процент локализации. Разработка автомобиля на платформе какой-то модели не означает, что это будет тот же автомобиль, говорит Шмелёв: "Это не означает, что это будет "Веста". Это автомобиль, который мы сейчас посмотрели - B-Cross (условное название - прим. "РГ"), он вообще не напоминает "Весту".
Концепция дизайна Lada B-Cross, по словам Шмелёва, была недавно одобрена президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым.
Ранее "РГ" писала, что кроссовер на базе Lada Vesta будет выпущен в ближайшие два года.
Также АвтоВАЗ работает над собственными электрокарами: кроме электрического Lada Largus могут быть выпущены e-Vesta и e-Niva.