Водителям разъяснили, при каком условии оплату штрафа не засчитают

Водителю засчитают оплату штрафа от ГИБДД только в том случае, если он укажет номер постановления или уникальный идентификатор начисления. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

Без соответствующего указания денежные средства «уйдут в никуда», говорится в материале. При этом, как отмечается, водитель будет считаться неплательщиком.

В суде рассматривалось дело жителя Приморского края. За нарушение правил дорожного движения его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

«Гражданин заплатил половину штрафа и жил спокойно, думая, что чист перед законом. Но платеж не прошел, и через какое-то время судебные приставы списали с него уже 5 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблема возникла из-за некорректной оплаты. Квитанцию без необходимых реквизитов нельзя расценивать как подтверждение оплаты штрафа, подчеркивается в статье.