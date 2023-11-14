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Водителям разъяснили, при каком условии оплату штрафа не засчитают

Водителю засчитают оплату штрафа от ГИБДД только в том случае, если он укажет номер постановления или уникальный идентификатор начисления. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

Водителям разъяснили, при каком условии оплату штрафа не засчитают
© globallookpress.com

Без соответствующего указания денежные средства «уйдут в никуда», говорится в материале. При этом, как отмечается, водитель будет считаться неплательщиком.

В суде рассматривалось дело жителя Приморского края. За нарушение правил дорожного движения его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

«Гражданин заплатил половину штрафа и жил спокойно, думая, что чист перед законом. Но платеж не прошел, и через какое-то время судебные приставы списали с него уже 5 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблема возникла из-за некорректной оплаты. Квитанцию без необходимых реквизитов нельзя расценивать как подтверждение оплаты штрафа, подчеркивается в статье.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Общественная палата, ГИБДД и Минтранс обсуждают на площадке конгресса Road Traffic Russia возможность доработки Правил дорожного движения.

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