Приставку «е» к названию может получить не только Largus

В линейке Lada может появиться электрическая Niva. АвтоВАЗ обдумывает возможность выпуска целой линейки «батарейных» моделей на существующих платформах, сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на вице-президента по инжинирингу Евгения Шмелева, который выступил на Баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге. Одной из таких машин может стать внедорожник Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) с электрической силовой установкой.

Уточняется, что конкретных производственных планов у АвтоВАЗа пока нет. Однако руководство готово рассмотреть возможность выпуска разных электрокаров, если государство предоставит субсидии.

Lada

В компании работают над образцами электрических Niva и Vesta, названия для которых образовали при помощи приставки «е» — e-Niva и e-Vesta.

По данным «Автопотока», первый экземпляр Весты с электрической силовой установкой уже собран. Однако он не первый: еще в 2016 году АвтоВАЗ уже показывал прототип электрической версии дорестайлингового флагмана. Тогда автомобиль получил 82-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью 25 киловатт-часов, позволяющую проезжать по городу до 200 километров.