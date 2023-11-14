Электрокар Polestar 5 без заднего стекла официально представили в США

Шведский автомобильный бренд Polestar представил новый электрический седан Polestar 5 на своем мероприятии в США. Автомобиль основан на концепте Precept и отличается стильным дизайном, заменой радиаторной решетки на гладкую панель, плавными формами кузова без заднего стекла и скрытыми дверными ручками. Для зарядки автомобиля предусмотрен лючок на переднем крыле, а зеркала заднего вида заменены камерами.

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Интерьер автомобиля обит материалами из переработанного пластика и льняной ткани. Кузов выполнен из алюминия, а электрическая полноприводная трансмиссия построена на 800-вольтовой архитектуре.

Polestar 5 способен разгоняться до 100 км/ч за менее чем 3 секунды, а запас хода составляет 480 км. Двигатели общей мощностью 872 л.с. и крутящим моментом 900 Н•м работают на электрической архитектуре с напряжением 800 В. Начало продаж запланировано на 2025 год.