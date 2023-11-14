Электрокар Polestar 5 без заднего стекла официально представили в США

Шведский бренд Polestar запустит серийное производство электрокара Polestar 5 в 2025 году
Шведский автомобильный бренд Polestar представил новый электрический седан Polestar 5 на своем мероприятии в США. Автомобиль основан на концепте Precept и отличается стильным дизайном, заменой радиаторной решетки на гладкую панель, плавными формами кузова без заднего стекла и скрытыми дверными ручками. Для зарядки автомобиля предусмотрен лючок на переднем крыле, а зеркала заднего вида заменены камерами.
Интерьер автомобиля обит материалами из переработанного пластика и льняной ткани. Кузов выполнен из алюминия, а электрическая полноприводная трансмиссия построена на 800-вольтовой архитектуре.
Polestar 5 способен разгоняться до 100 км/ч за менее чем 3 секунды, а запас хода составляет 480 км. Двигатели общей мощностью 872 л.с. и крутящим моментом 900 Н•м работают на электрической архитектуре с напряжением 800 В. Начало продаж запланировано на 2025 год.
Напомним, что официальный дебют Polestar 4 состоялся весной 2023 года на автосалоне в Шанхае, где модель была представлена в качестве второго кроссовера бренда после Polestar 3.