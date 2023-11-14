В Литве предложили передавать российские автомобили Украине

Глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас предложил передавать автомобили с российскими номерами Украине. Его слова приводит телеканал LNK.

«Полагаю, что автомобили с российскими номерами должны подвергаться конфискации, а еще лучше, если потом их будут отдавать украинцам», — заявил политик.

С 11 сентября ввоз на территорию страны зарегистрированных в России транспортных средств официально запрещен. Исключение составляют случаи транзита в Калининград.

Машины, оказавшиеся на территории республики после этого момента, задерживаются. При этом председатель комитета отмечает, что у граждан есть возможность вывезти их за пределы Литвы до 11 марта, иначе они будут конфискованы.