«Москвич» попал в топ-10 самых популярных марок в России

«Москвич» вошел в десятку самых популярных марок на российском рынке. По данным «Автостата», возрожденному бренду, который пока представлен тремя моделями (все они — перелицованные китайские JAC), занял последнее, 10 место в рейтинге по итогам второй недели ноября (45-я в 2023 году). На первой же строчке по-прежнему находится отечественная Lada, самой популярной иномаркой остается Haval, а в тройку лидеров входит Chery.

© «Москвич»

В период с 6 по 12 ноября россияне приобрели 8258 новых автомобилей Lada; Haval завершил вторую неделю третьего осеннего месяца с результатом 3084 проданных машины; Chery реализовала 3006 штук, Geely — 2346 штук, Changan — 1594 штуки, Omoda — 1009 штук, а Exeed — 982 штуки. На восьмом месте Kia (436 экземпляров), однако официально корейская марка не продает автомобили в России, все они попадают в страну по параллельному импорту. Девятое место досталось Tank (суббренд Great Wall) — 420 проданных внедорожников. Ну а на 10 строчке оказался «Москвич», продажи которого за неделю составили 416 автомобилей.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда «Москвич» попадает в топ-10 — впервые это произошло на четвертой неделе мая (21-я в нынешнем году). То есть марке удалось повторить это достижение спустя почти полгода и имея в своем арсенале уже три модели, а не две, как весной. Сейчас «Москвич» продает кроссоверы с индексами 3 и 3e, а также лифтбек 6, который пополнил линейку в октябре.