Состоялся официальный дебют нового электрического седана Galaxy E8

Автомобильный концерн Geely представил новую марку Galaxy, специализирующуюся на электромобилях. Одним из первых представителей этой линейки стал Galaxy E8 - электрический седан среднего ценового диапазона, предназначенный для конкуренции с BYD Han EV на внутреннем рынке. Модель была представлена до официального дебюта, который запланирован на 17 ноября в Гуанчжоу.

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Galaxy E8 построен на платформе Geely Sustainable Experience Architecture (SEA) и имеет следующие размеры: длина - 5 010 мм, ширина - 1 920 мм, высота - 1 465 мм, а колесная база - 2 925 мм. Седан отличается обтекаемым дизайном с коэффициентом лобового сопротивления всего 0,199, что сравнимо с моделью VW XL1 и лучше, чем у Mercedes-Benz EQS и Nio ET7. Задняя часть автомобиля не выделяется особенно, за исключением светодиодной световой полосы и задних фонарей с сотнями отдельных светодиодов.

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Передняя часть Galaxy E8 лишена традиционной решетки радиатора, но включает острые фары и сложные дневные ходовые огни. Боковые части кузова спроектированы так, чтобы не ухудшать аэродинамику, а дверные ручки выполнены заподлицо с поверхностью. Несмотря на традиционные боковые зеркала, Geely удалось достичь низкого коэффициента лобового сопротивления.

Интерьер Galaxy E8 выделяется 45-дюймовым дисплеем с разрешением 8K, простирающимся на всю ширину панели приборов, а также простой центральной консолью с несколькими кнопками, круглым циферблатом, беспроводной зарядной нишей и отделением для хранения вещей. В стандартную комплектацию входят атмосферная подсветка и панорамный люк.