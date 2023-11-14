Определена десятка финалистов конкурса Car of the Year Japan

Всего в этом сезоне в конкурсе было заявлено более 30 моделей. Победитель станет известен в начале декабря.

© Колеса.ру

В Японии в разгаре традиционный конкурс Автомобиль года (Car of the Year Japan). Всех участников огласили в конце октября, всего в нынешнем сезоне 2023-2024 за победу боролись 34 модели. Теперь же определилась десятка финалистов. Напомним, конкурс проводят с 1980 года, в состав жюри входят японские журналисты и автоэксперты (в этом году их 60 человек). Согласно нынешним правилам, главное условие для участия – присутствие машины на рынке Японии в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Видео дня

Среди финалистов сезона 2023-2024 – шесть моделей родных брендов и четыре «европейца». Из японских марок отличилась Тойота: на звание «самого-самого» претендуют сразу два ее автомобиля (конкурс не учитывает различия между близнецами и модификациями). В финал также пробились по одной модели Honda, Nissan, Mitsubishi и Subaru. «Старосветские» бренды – это Abarth, BMW, Maserati и Volkswagen.

Автомобиль года в Японии 2023-2024, финалисты:

А вот теперь про марки и модели, которые были заявлены в первоначальном списке, но выбыли из конкурса. Среди японских брендов не повезло Лексусу, за бортом остались два его кроссовера – Lexus RX и RZ. Кроме того, титул лучшего автомобиля уже не светит Subaru Impreza и Levorg Layback. Ну а самое интересное то, что в финал не смог пройти бестселлер Страны восходящего солнца – микровэн Honda N-Box.

Любопытно, что в японском конкурсе были заявлены и две китайские модели, правда, от одной марки. Но и они уже не смогут получить главную награду: это электрические паркетник BYD Atto 3 и хэтчбек BYD Dolphin.

Между тем у премии есть и сопутствующие категории, они варьируются от года к году. Так что какую-нибудь модель из первоначального списка вполне могут признать самым красивым или самым технологичным автомобилем Японии. Всех победителей конкурса объявят 7 декабря.