В Китае показали новый внедорожник Tank 700 Hi4-T

Китайский автоконцерн Great Wall показал в Китае новый внедорожник Tank 700 Hi4-T. Об этом сообщает carnewschina.com. Официальная премьера модели состоится на автосалоне в Гуанчжоу 17 ноября.

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Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель представляет собой среднеразмерный внедорожник, который является плагин-гибридной версией ранее выпущенного Tank 700 с двигателем внутреннего сгорания.

В салоне могут разместиться пять человек, включая водителя.

Внедорожник Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбодвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с. Коробка передач — девятиступенчатая, автоматическая.