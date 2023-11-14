Бывший дизайнер Audi помог BYD сделать конкурента Tesla

Китайский автопроизводитель BYD покажет на автосалоне в Гуанчжоу кроссовер Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD. Об этом сообщает CarNewsChina.

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Электромобиль входит в семейство Ocean и представляет собой серийную версию концепта Ocean-X. В его основе — платформа BYD 3.0, на которой также построен кроссовер Song L. Подробных технических характеристик новинки производитель не приводит. Предполагается, что на китайском рынке BYD Sea Lion 07 составит конкуренцию американскому Tesla Model Y.