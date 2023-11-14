В России вырос спрос на компактные японские автомобили

В Россию массово завозят компактные малообъемные автомобили из Японии. По данным издания «Известия», после резкого сокращения импорта в конце нынешнего лета российские таможенники фиксируют увеличение поставок машин из Страны восходящего солнца. Однако на этот раз в нашу страну поставляют небольшие автомобили популярных производителей, которые не попадают под антироссийскую санкционную политику.

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С января по октябрь 2023 года таможня Владивостока пропустила 198 000 японских автомобилей. За десять месяцев прошлого года пограничники оформили 142 000 машин из Страны восходящего солнца. Однако, если в 2022 году большую часть импортируемых транспортных средств представляли собой кроссоверы, большие седаны и минивэны, то сейчас наибольшим спросом пользуются компактные автомобили.

По данным специалистов, акцент покупателей и дилеров сместился в сторону небольших машин, объем двигателей которых не превышает 1,9 литра. Подобные модели, не попадающие под антироссийские санкции, есть в достатке у компаний Honda, Suzuki, а также Toyota и Nissan.