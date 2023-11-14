Рассекречен дизайн необычного пикапа Lucid

Появилась фотография макета таинственного пикапа Lucid. На снимке, который публикует Lucid Forum, запечатлен пикап с необычным дизайном и очень узкой полосой передней оптики. Автор публикации сообщает, что это, возможно, макет грядущего пикапа калифорнийской марки Lucid Motors. А рядом с макетом можно заметить прототип модели Gravity, премьера которой ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе уже на этой неделе.

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В самом стартапе не комментируют дальнейшее развитие модельного ряда. Пока Lucid представлен на американском рынке единственной моделью — электрическим седаном Air, который в топовой версии Sapphire оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1200 лошадиных сил. Уже в скором времени к нему присоединится Gravity — кроссовер «с динамикой суперкара», который, как говорят в самой компании, установит «новые стандарты в классе роскошных электрокроссов». Он может составить конкуренцию Mercedes-Benz EQS SUV.

Вероятно, за кроссовером последует и третья модель, которая выступит в популярном в США сегменте пикапов. Insideevs.com отмечает, что дизайн макета выглядит самобытно, но при этом выдержан в узнаваемой стилистике Lucid. Не исключено, что на появление еще одной модели стартап намекнет уже в ближайшее время — например, во время промеры Gravity на автосалоне в Лос-Анджелесе.

О последнем известно, что он разделит платформу с Air и получит новый мультимедийный комплекс Lucid с экранами высокой четкости Glass Cockpit и модернизированным интерфейсом. По предварительным данным, запас хода Gravity будет на уровне седана – 832 километра по циклу EPA. С седаном, вероятно, он разделит и трехмоторную силовую установку.