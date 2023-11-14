УАЗы обоснуются на Кубе

История организации производства автомобилей Ульяновского автозавода на Острове свободы, похоже, получила долгожданное продолжение. Более явные контуры проекта проступили во время 39-й Международной Гаванской Ярмарки FIHAV 2023, прошедшей в кубинской столице в первой декаде месяца. В частности, на выставке представители Ульяновского автозавода провели встречу с министром транспорта Кубы, который подтвердил интерес Республики к реализации данного плана.

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Как "Российской газете" удалось узнать из собственных источников, компания "Эхо-Экспорт", официальный дистрибьютор бренда УАЗ на Кубе, подписала меморандум о создании международной коммерческой ассоциации с местным предприятием EISA и сборке моделей УАЗ на острове (речь идет об СГР и "Патриоте"). Все юридические формальности планируется закрыть уже к середине декабря, после чего стороны приступят к подготовке поставок необходимого оборудования и машинокомплектов.

Помимо этого, успехом увенчались и переговоры по созданию аналогичной ассоциации еще с одним кубинским предприятием - Unión de Industria Militar (UIM). В данном случае открытие компании запланировано на первый квартал 2024 года, по предварительной информации, собирать на второй площадке намерены коммерческий грузовик УАЗ "Профи".

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод планирует возобновить массовый выпуск автомобилей "Патриот" и "Пикап" с двигателями экологического класса "Евро-5" в 2024 году.