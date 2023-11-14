АвтоВАЗ обновил в Lada Granta Cross мультимедийную систему

Предположительно, речь идет об упрощенной версии мультимедийной системы EnjoY Pro. В отличие от нее новая система лишена камеры заднего вида, а диагональ экрана сокращена с 10 до 7 дюймов.

Напомним, что EnjoY Pro возвращается на Lada Granta после более чем двухлетнего перерыва. О старте продаж модели с этой мультимедийной системой АвтоВАЗ объявил еще в мае 2021 года, однако дефицит чипов на фоне пандемии коронавируса вынудил производителей отложить выпуск комплектаций с EnjoY Pro. Их возвращение ожидалось в январе 2022 года, однако из-за санкций выпуск моделей с системой вновь пришлось отложить на неопределенный срок.