ГИБДД выписала в Москве 3,5 млн штрафов за непристегнутый ремень в 2023 году

Московская ГИБДД с января по октябрь 2023 года выписала автомобилистам почти 3,5 млн штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД.

Названо число оштрафованных в Москве по камерам за непристегнутый ремень
© Наталья Селиверстова/РИА Новости

«По итогам 10 месяцев текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции на основании материалов, зафиксированных путем фото-видеофиксации вынесено более 4,2 млн постановлений об административных правонарушениях, связанных с разговорами по телефону за рулем, а также нарушением правил применения ремней безопасности», — отмечается в сообщении ведомства.

На нарушения правил использования ремней безопасности пришлось 3,47 млн оформленных протоколов, еще 780,9 тыс. зафиксированных нарушений связаны с пользованием мобильными телефонами за рулем, уточнили в ГИБДД.

Согласно статье 12.6 КоАП РФ, неиспользование водителем и пассажирами ремней безопасности, предусмотренных конструкцией машины, влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей. За использование телефона

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