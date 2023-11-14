Названо число оштрафованных в Москве по камерам за непристегнутый ремень

«По итогам 10 месяцев текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции на основании материалов, зафиксированных путем фото-видеофиксации вынесено более 4,2 млн постановлений об административных правонарушениях, связанных с разговорами по телефону за рулем, а также нарушением правил применения ремней безопасности», — отмечается в сообщении ведомства.