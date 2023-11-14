Названы три самые грубые ошибки на круговых перекрестках

Перекрестки с круговым движением достаточно часто вызывают затруднение у водителей, и по «кольцу» умеют ездить не все, что приводит к авариям. Самые распространенные ошибки кругового движения, рассказал njcar представитель ГИБДД.

Первой ошибкой, по словам сотрудника ГИБДД, является то, что водители путаются в том, кто должен уступать дорогу при въезде на такие перекрестки и при движении по ним.

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«В настоящее время действует общепринятое правило, согласно которому автомобиль, уже находящийся на круговом движении, фактически находится на главной дороге, а въезжающий на перекресток должен уступить дорогу. Это правило действует, если рядом с перекрестком не размещены дорожные знаки, указывающие на иной порядок движения», — уточнил он.

При этом нет необходимости перестраиваться в правую полосу при заезде на круг. Это вторая распространенная ошибка, которую допускают водители. Однако в пункте 8.5 ПДД четко написано, что въезд на перекресток, где организовано круговое движение, является исключением из правила о перестроении перед поворотом направо, налево или разворотом, когда водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.

А вот выезжать с «круга» с любой полосы нельзя. Это распространенное заблуждение. Пункт 8.4 ПДД гласит, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся параллельно без изменения направления движения». Таким образом, перед съездом с «круга» и перестроением на крайнюю правую полосу на нем необходимо посмотреть в зеркала и убедиться в отсутствии «помехи справа».

А третьей ошибкой является перемещение между полосами движения, не включая поворотники. Для водителей, примыкающих друг к другу на круговых перекрестках, такой маневр становится «неожиданностью», что может стать причиной ДТП.