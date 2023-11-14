Названы три самые грубые ошибки на круговых перекрестках
Перекрестки с круговым движением достаточно часто вызывают затруднение у водителей, и по «кольцу» умеют ездить не все, что приводит к авариям. Самые распространенные ошибки кругового движения, рассказал njcar представитель ГИБДД.
Первой ошибкой, по словам сотрудника ГИБДД, является то, что водители путаются в том, кто должен уступать дорогу при въезде на такие перекрестки и при движении по ним.
«В настоящее время действует общепринятое правило, согласно которому автомобиль, уже находящийся на круговом движении, фактически находится на главной дороге, а въезжающий на перекресток должен уступить дорогу. Это правило действует, если рядом с перекрестком не размещены дорожные знаки, указывающие на иной порядок движения», — уточнил он.
При этом нет необходимости перестраиваться в правую полосу при заезде на круг. Это вторая распространенная ошибка, которую допускают водители. Однако в пункте 8.5 ПДД четко написано, что въезд на перекресток, где организовано круговое движение, является исключением из правила о перестроении перед поворотом направо, налево или разворотом, когда водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.
А вот выезжать с «круга» с любой полосы нельзя. Это распространенное заблуждение. Пункт 8.4 ПДД гласит, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся параллельно без изменения направления движения». Таким образом, перед съездом с «круга» и перестроением на крайнюю правую полосу на нем необходимо посмотреть в зеркала и убедиться в отсутствии «помехи справа».
А третьей ошибкой является перемещение между полосами движения, не включая поворотники. Для водителей, примыкающих друг к другу на круговых перекрестках, такой маневр становится «неожиданностью», что может стать причиной ДТП.
Ранее в России с 1 марта в четвертый раз за последние 12 лет изменили правила проезда перекрестков с круговым движением. При этом юрист, глава проекта «Пробок.нет» Александр Шумский назвал главной проблемой неправильную организацию движения на перекрестке. Он подчеркнул, что на круговом перекрестке либо вообще не должно быть светофоров, либо они должны дублироваться. При этом на асфальт необходимо наносить стоп-линии, помогающие понять, кому водитель должен уступить.