В России перестали расти цены на подержанные машины

Спрос на рынке автомобилей с пробегом в октябре так и не восстановился до показателей лета, продажи остались примерно на уровне сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ». На рынке наблюдается снижение интереса к покупке машин. Так как предложение увеличилось, то цены расти перестали.

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По словам директора компании «Авилон Автомобили с пробегом» Николая Баскакова, есть постоянный интерес со стороны покупателей на уровне сентября. В то же время, другие дилеры видят замедление спроса. Директор компаний «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин отмечает, что продажи в октябре снизились на 3% по сравнению с сентябрем.

По данным аналитиков «Автостата», в России в октябре были проданы 512 тыс. машин с пробегом, лишь на 0,5% больше, чем в сентябре. При этом в первый месяц осени продажи снизились сразу на 7,6% по сравнению с августом.

До этого стало известно, что рынок автомобилей с пробегом в России бьет рекорды. По итогам 9 месяцев 2023 года уже продано более 5 млн подержанных машин – это на 27% больше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам, к концу года эта цифра может составить 6,5 млн машин.