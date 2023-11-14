Koenigsegg Gemera получил грузовой бокс, с которым можно разгоняться до 300 км/ч

Гиперкару Koenigsegg Gemera сделали багажник на крышу, рассчитанный на 300 километров в час. Бокс вмещает несколько пар лыж или два полноразмерных чемодана и увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления машины всего на 11 процентов. В движение Gemera приводит гибридная силовая установка. Она может быть основана на «восьмерке» от Jesko либо на «битурботройке» TFG мощностью 600 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

© Koenigsegg

Фирма Koenigsegg разработала специально для мегакара Gemera грузовой бокс Gearbox, с которым можно ездить на скорости до 300 километров в час. Лимит автоматически выставляется по показаниям датчиков нагрузки, установленных на крыше. Шведы заявляют о самом низком коэффициенте аэродинамического сопротивления (Cd), поэтому бокс увеличивает Cd самой машины всего на 11 процентов. Углепластиковая «капля» вмещает четыре пары лыж, палки и ботинки; два полноразмерных чемодана либо до четырех сумок ручной клади.

Koenigsegg

Протестировать бокс в реальных условиях потенциально смогут лишь три сотни счастливчиков — именно таков тираж «Джемеры». Модель предлагают в двух модификациях: с двигателем V8 5.0 от Jesko или «битурботройкой» TFG объемом 2,0 литра. В первом случае комбинация ДВС и электромотора Dark Matter дает 2300 лошадиных сил и 2750 Нм крутящего момента. Во втором — 1400 сил и 1850 Нм. Также четырехместный мегакар может похвастать полным приводом, векторизацией тяги на обеих осях и девятиступенчатым «роботом» Light Speed Tourbillion Transmission.

Koenigsegg