Цена Ferrari на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке возросла из-за оригинальных документов

На знаменитом аукционе Sotheby's в Нью-Йорке гоночный Ferrari 250 GTO ателье Scaglietti 1962 года выпуска был продан за беспрецедентные 51,7 млн долларов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организаторов мероприятия.

Раритетный Ferrari 1962 года ушел с молотка почти за 52 млн долларов
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Ушедший с молотка Ferrari является единственным в своем роде 250 GTO 1962 года выпуска, он участвовал в спортивном заезде «24 часа Ле-Мана» более 60 лет назад. Но из-за перегрева силовой установки машина сошла с дистанции, так и не завершив гонку. Но при этом автомобиль первым пришел к финишу на дистанции 1 тыс. км в заезде на немецком треке Нюрбургринг.

Изначально на Ferrari устанавливали двигателем V12 объемом 4,0 л – эта модель была единственной гоночной модификацией GTO, получившей такой мощный мотор. Позже силовую установку заменили на стандартный мотор объемом 3,0 л.

Коллекционер из США приобрел раритетный автомобиль еще в 1985 году, и все последние 38 лет 250 GTO принимал участие в мировых шоу, а также различных выставках винтажных машин. Владельцу при покупке Ferrari досталась вся оригинальная документация для подготовки машины к гонкам на Нюрбургринге и в Ле-Мане. Этот факт в разы увеличил стоимость лота на аукционе после подтверждения исторической ценности документов.