Раритетный Ferrari 1962 года ушел с молотка почти за 52 млн долларов

На знаменитом аукционе Sotheby's в Нью-Йорке гоночный Ferrari 250 GTO ателье Scaglietti 1962 года выпуска был продан за беспрецедентные 51,7 млн долларов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организаторов мероприятия.

Ушедший с молотка Ferrari является единственным в своем роде 250 GTO 1962 года выпуска, он участвовал в спортивном заезде «24 часа Ле-Мана» более 60 лет назад. Но из-за перегрева силовой установки машина сошла с дистанции, так и не завершив гонку. Но при этом автомобиль первым пришел к финишу на дистанции 1 тыс. км в заезде на немецком треке Нюрбургринг.

Изначально на Ferrari устанавливали двигателем V12 объемом 4,0 л – эта модель была единственной гоночной модификацией GTO, получившей такой мощный мотор. Позже силовую установку заменили на стандартный мотор объемом 3,0 л.