В России появился в продаже газодизельный тягач Sitrak

В России начались продажи газодизельной версии китайских тягачей Sitrak C7H, передает портал «Дром».

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Примечательно, что он был разработан не в КНР, а в России.

Газобаллонную систему создали инженеры ООО «АТС» — крупнейшего в России производителя автомобилей на метане. Тольяттинская фирма известна тем, что является подрядчиком АвтоВАЗа по производству метановых Lada Granta CNG, Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.

Благодаря тому, что в структуре потребления топлива на сжатый метан может приходиться до 43% общего расхода (остальное — дизель), на каждом километре пробега можно экономить до пяти рублей.

Запас хода при полной заправке метаном в газодизельном режиме — 1000-1300 км. Общий запас хода (с учетом езды и только на дизтопливе) составляет 2000-2300 км.

Ранее ПАО «КАМАЗ» сообщило об отставании от плана по сборке тягачей КАМАЗ-54901 флагманского поколения К5 — всего за девять месяцев текущего года произведено 3 тысячи штук вместо планируемых 6-7 тысяч единиц.