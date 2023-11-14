Две модели Evolute подорожали на сотни тысяч рублей

Цены на два электрокара Evolute влетели на 375–505 тысяч рублей. Российская марка скорректировала стоимость моделей i-Joy и i-Sky: первая подорожала на полмиллиона рублей и теперь стоит от 3 995 000 рублей, а вторая — на 375 тысяч, до 4 990 000 рублей. Однако, так как и i-Joy, и i-Sky это электрокары с «пропиской» в России, на них распространяются государственные льготы: скидка может достигать 35 процентов (но не более 925 000 рублей).

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Evolute i-Joy появился на рынке осенью прошлого года. Изначально это китайский Dongfeng Seres 3, производство которого запустили на заводе «Моторинвест» в Липецкой области и заменили логотипы на Evolute. У кроссовера 163-сильный электромотор на передней оси и батарея емкостью 53 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 407 километров. С места до «сотни» электрокар разгоняется за 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 155 километров в час. До повышения цен модель стоила 3,5 миллиона рублей, теперь же ее цена вплотную приблизилась к четырем миллионам.

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Evolute i-Sky продается с лета этого года, и на этапе запуска модель можно было приобрести дешевле четырех миллионов рублей. Теперь же она стоит почти пять. За ее основу был взят Dongfeng Forthing Thunder: в движение электрокар приводит 204-сильный электромотор, который обеспечивает ему разгон с места до 100 километров в час за 8,6 секунды и максимальную скорость 180 километров в час. Батареи емкостью 85,9 киловатт-часа хватает на 511 километров, а зарядить её до 80 процентов можно за 45 минут.

На сегодняшний день i-Sky остается самой дорогой моделью в линейке Evolute — как минимум до появления других новинок. В числе последних — i-Jet и i-Van. Первый представляет собой Dongfeng Seres SF5 и оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым ДВС, который играет роль генератора, и двумя электромоторами. Комбинированная отдача — 646 лошадиных сил.