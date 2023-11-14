В России могут появиться два новых бюджетных автобренда из Ирана и КНР

В ближайшее время на рынке России могут появиться две новые марки из Китая и Ирана. Их продукция относится к бюджетному сегменту.

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Iran Khodro - один из брендов, который может появиться на рынке России официально в ближайшее время. Компания сможет предложить местным покупателям модель Tara. Эксперты отмечают, что речь идет о довольно надежном автомобиле в сравнении с моделью Samand. В комплектации заявлен мотор 1.6 мощностью 113 л.с. и автоматическая коробка передач.

В качестве основы для Tara используют Peugeot 301. Это простая, но крепкая база, которая отличается простым обслуживанием. В результате новинка сможет заменить собой ушедший Volkswagen Polo, который пользовался спросом в стране. Однако успех модели будет определяться стоимостью. Если ценник окажется конкурентоспособным с китайскими автомобилями, можно прогнозировать хорошие продажи. Ранее продажи Tara уже запускались в России - автомобили завозились в частном порядке и оценивались в 1.77 млн рублей.

Эксперты ожидают, что в России появится еще одна марка - Jetta. Она принадлежит совместному предприятию FAW-Volkswagen. В Россию может приехать модель Jetta VA3, которая тоже считается аналогом немецкого Volkswagen Polo.

Модель Jetta VA3 ранее начали поставлять в Россию по схеме параллельного импорта. Автомобили ввозятся из Китая. Недавно стоимость такой модели снизилась. Приобрести бюджетный седан в конце сентября можно было за 1 615 000 рублей. Топовая версия оценивалась в 2 390 000 рублей.