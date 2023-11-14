В России принимают заказы на Avatr 12 с автопилотом Huawei

В России назвали цены на технологичный хэтчбек Avatr 12. На одном из российских маркетплейсов уже начали принимать заказы на новейшую модель марки, запущенной Changan и Nio в 2018 году. Привезти обещают разные исполнения. Их стоимость стартует с 5,5 миллиона рублей: за эти деньги заказчик получит базовый Avatr 12 с одним электромотором на задней оси мощностью 313 лошадиных сил, светло-серым кузовом и темным салоном.

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Средняя комплектация Avatr 12 с двумя электромоторами, выдающими в сумме 578 лошадиных сил, и полным приводом оценена в 5,95 миллиона рублей. Есть и максимальный GT-вариант, за который просят 6,79 миллиона рублей. Заявленный запас хода — 650-700 километров, а с места до «сотни» топовая версия разгоняется за 3,9 секунды.

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В Китае, где продажи стартовали совсем недавно, 11 ноября, Avatr 12 стоит от 300,8 тысячи до 400,8 тысячи юаней в зависимости от уровня оснащения. В пересчете на рубли это примерно 3,7-5 миллионов.

Avatr является совместным предприятием Changan, Huawei и CATL. Модель с индексом 12 — вторая в линейке марки после электрокроссовера 11 («один-один», а не «одиннадцать»), который увидел свет в 2021 году и тоже уже добрался до России. Дизайн машин разработали в Мюнхене, CATL поделилась батареями, а Huawei — продвинутой электроникой, включая автопилот с 29 датчиками.