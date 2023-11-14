Бюджетный электромобиль от Renault начнут собирать в Словении

Renault планирует показать новый доступный городской электромобиль в рамках Дня рынков капитала на текущей неделе, представляя новое направление электромобилей под брендом Ampere.

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Новый электромобиль под брендом Renault, который будет компактнее запланированной воскрешенной версии хэтчбека R5, предположительно, будет производиться на заводе Novo Mesto в Словении, сообщает SPEEDME.RU.

Ampere, дочерняя компания Renault, заявила о своем намерении представить шесть моделей электромобилей к 2030 году. По планам, новая модель появится на рынке в 2026 году. Ampere намерена выпустить 600 000 электромобилей к 2026 году и один миллион к 2031 году.