Бюджетный электромобиль от Renault начнут собирать в Словении
Renault планирует показать новый доступный городской электромобиль в рамках Дня рынков капитала на текущей неделе, представляя новое направление электромобилей под брендом Ampere.
Новый электромобиль под брендом Renault, который будет компактнее запланированной воскрешенной версии хэтчбека R5, предположительно, будет производиться на заводе Novo Mesto в Словении, сообщает SPEEDME.RU.
Ampere, дочерняя компания Renault, заявила о своем намерении представить шесть моделей электромобилей к 2030 году. По планам, новая модель появится на рынке в 2026 году. Ampere намерена выпустить 600 000 электромобилей к 2026 году и один миллион к 2031 году.
В 2022 году Renault реализовала чуть менее 50 000 электрических автомобилей Megane и Kangoo, своих текущих моделей. Компания также анонсировала планы по выпуску электрифицированных версий Scenic и R5 в 2024 году, а затем R4 в 2025 году.