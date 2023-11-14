Audi показала первое изображение следующего поколения кроссовера Q5

Audi активно разрабатывает следующее поколение Audi Q5, и на этот раз немецкий автопроизводитель представил первый официальный тизер, намекая на предстоящую премьеру среднеразмерного внедорожника.

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Кроссовер Q5, занимающий заслуженное место среди самых востребованных автомобилей Audi в мире, остается ключевой моделью бренда, даже в условиях растущего интереса к электрическим альтернативам, таким как Q4 e-tron и будущему Q6 e-tron.

Хотя мы уже видели многочисленные тестовые варианты Q5, этот официальный тизер позволяет впервые взглянуть на модель. Хотя предоставленный крупный план фары не раскрывает информацию о дизайне в целом, в сообщении Audi в социальной сети утверждается, что Q5 будет оснащен матричными светодиодными фарами. Ожидается, что дизайн задних фонарей, характерный для полностью электрических моделей Audi, также будет внедрен в новый Q5.