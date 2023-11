Немецкий полноприводный хот-хэтч Vanwall Vandervell S запустят с опозданием

Базовый Vandervell S будет стоить от 128 000 евро без налогов и иметь полный привод, мощность его электрической силовой установки составит около 325 л.с. (в начале года обещали 320 л.с., количество электромоторов по-прежнему не указано), ёмкость батареи — 84 кВт·ч. Дебютное исполнение First Edition будет предложено в шести цветах (серый, белый, красный, чёрный, зелёный, голубой), для бронирования компания хочет депозит в размере 20 000 евро.

Топ-версия Vandervell S Plus будет, очевидно, дороже, но её цена пока не объявлена, силовая установка на версии S Plus будет выдавать около 650 л.с. (в начале года обещали 580 л.с.). У Vandervell S Plus будет полностью углепластиковый кузов, благодаря которому снаряженная масса составит менее 1,8 т. Штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые. Изображений интерьера пока нет.