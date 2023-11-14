В ЦБ рассказали о стоимости краткосрочных полисов ОСАГО

Стоимость краткосрочного полиса ОСАГО (от 1 дня до 3 месяцев) не будет превышать цену годового. Этот пункт содержится в разработанном Банком России проекте указания, в котором прописан порядок расчета стоимости таких полисов ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.

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При расчете стоимости краткосрочного полиса страховщиков обяжут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину установят страховые компании, она будет зависеть от ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также от характеристики водителя. На цену коротких страховок будут влиять и другие коэффициенты, но они остаются без изменений. Это касается стажа и возраста водителя, его коэффициента безубыточности (коэффициента бонус-малус), территориального коэффициента, мощности автомобиля и других.

Сейчас автовладельцы могут оформить ОСАГО на срок не менее трех месяцев. По данным ЦБ, в 2022 году водители легковых автомобилей оформили 488 тысяч трехмесячных полисов.

Законопроект о введении краткосрочных полисов ОСАГО внесли в Госдуму в июне прошлого года, но в первом чтении его рассмотрели только в марте 2023 года. 4 августа Владимир Путин подписал закон, документ вступит в силу 2 марта 2024 года. Изначально планировалось, что автолюбители смогут заключать договоры ОСАГО на срок от одного месяца до одного года, но потом минимальный срок сократили до одного дня.

Парламентарии рассчитывают, что документ облегчит жизнь автовладельцам, которым страховка на автомобиль нужна ненадолго. Например, для разовой поездки или перегона машины в другой город. Автолюбителю легче заплатить штраф в 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей за езду без полиса, чем оформлять полис стоимостью несколько тысяч рублей.